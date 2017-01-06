HBB, İl Genelindeki İbadethane Temizliğine Ara Vermeden Devam Ediyor

Hatay halkının daha temiz ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ellerinden geleni yapan HBB ekipleri, ayrım gözetmeksizin her dine mensup vatandaşımıza temiz ibadethaneler sunuyor.

HBB, "TEMİZLİK İMANDANDIR'' HADİSİ DOĞRULTUSUNDA ANTAKYA, YAYLADAĞI, İSKENDERUN VE SAMANDAĞ'DA CAMİİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın manevi duygulara olan hassasiyetini ve "Temizlik İmandandır" hadisini göz önünde bulunduran HBB ekipleri; Antakya Şenköy Mahallesi Şeyh Ahmed Kuseyri Camii ve Türbesi , Antakya Yoncakaya Camii , İskenderun Karayılan Merkez Camii , Yayladağı Ayışığı Mahallesi Camii , Yayladağı Yalaz Mahallesi Camii , Yayladağı Yalaz Mahallesi Elvan Camii , Samandağ Hıdırbey Mahallesi Camii 'sinin iç ve dış temizliğini gerçekleştirdi.

Vatandaşlar Hatay'ın her ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatıyla gerçekleştirilen temizlik hizmetlerinden dolayı HBB ekiplerine teşekkür etti.







