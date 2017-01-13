HBB İl Genelinde Budama Çalışmalarını Sürdürüyor

Eğitim kurumlarından gelen talep ve önerilere kulak vererek çalışmalarını kentin her noktasında yürüten HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antakya Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi'nde kapsamlı budama çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesiyle çevresinde bulunan ve öğrenciler için tehlike arz eden okaliptüs ağaçlarını budayan ekipler, öğrencilere daha güvenli bir yaşam alanı sağladı.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi ve öğrencileri başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve emeği geçen tüm HBB ekibine teşekkür etti.

Çalışmalarını tüm ilçelerde gerçekleştiren HBB ekipleri Reyhanlı Yenişehir Gölü ve çevresinde de ağaç budamaları gerçekleştirerek, Hatay halkının daha temiz, güvenli ve yeşil alanlarda yaşaması için emek harcamaya devam edeceklerini belirtti.

