HBB Hatay Devlet Hastanesi Çevresini Güzelleştiriyor

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler Devlet Hastanesi çevresindeki geniş alanda çim biçme çalışması gerçekleştirdi. Yağışsız hava koşullarını fırsat bilerek il genelinde temiz ve düzenli bir çevre için mesai harcayan ekipler, hastane önündeki alanda oluşan ve gelişi güzel büyüyen ot ve çimlerden arındırdı.

Hatay'ı tarihi ve kültürel birikimine yakışan estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturmak amacıyla seferber olan ekipler, sorumluluk alanlarındaki her noktada çalışmaların devam edeceği bilgisini paylaştı.

BAŞKAN SAVAŞ'IN ÇALIŞMA DİSİPLİNİ HİZMETLERLE GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın çalışma disipliniyle hizmet üreten ve il genelinde okul, ibadethane ve hastane gibi kurumlardan gelen talepleri geri çevirmeyerek sorunları çözüme kavuşturan belediye ekipleri, özverili çalışmalarıyla halkın takdirini topladı.

