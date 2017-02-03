HBB,Hassa'nın Yol Problemlerini Çözüyor



Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde 15 ilçeye ihtiyaçlar doğrultusunda eşit, kaliteli ve kalıcı hizmetler sunan HBB, vatandaşlardan gelen talepler üzerine başlattığı revize çalışmaları ile sürücülerin daha rahat bir ulaşım sağlaması bağlamında nitelikli hizmetlerini özveriyle hayata geçiriyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yol genişletme çalışmaları kapsamında Hassa İlçesi Güvenç Mahallesi'nde 8 km'lik yolda çift taraflı yol geçişini sağlayan çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN MAHALLEYE HBB DESTEK ÇIKTI

Hassalı hemşehrilerimiz yapılan hizmete karşı duydukları memnuniyeti dile getirerek,ulaşım konusunda yıllardır çözüm bekleyen bölgeye el uzatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'a ve özverli personellerine teşekkür etti.