HBB'den, Tehlike Arz Eden Yol Kenarlarlarına Korkuluk Çalışması

HARBİYE MAHALLESİ'NDE KORKULUK ÇALIŞMALARI İLE OLASI CAN VE MAL KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, yıpranmış ve güvenlik kriterleri düşük olan bölgelerde önlemler alan HBB ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde kısa süre önce yapımına başladığı korkuluk çalışmalarını tamamladı.

Korkuluk olmayan veya yıpranan korkulukların yerlerine daha güvenli ve estetik görünüme sahip olan korkuluklar monte eden HBB ekipleri, korkuluk çalışmalarının tamamlanması ile yaşanan trafik kazalarında olası can ve mal kaybının önüne geçileceğini ve güvenli bir ulaşımın sağlanacağını açıkladı.

DEFNELİ VATANDAŞLARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Hatay genelinde ihtiyaç doğrultusunda yıpranmış korkulukları da sökerek yerlerine modern, estetik görünüme sahip korkuluk çalışması gerçekleştiren HBB ekipleri aracılığıyla Defneli vatandaşlar Başkan Savaş'a teşekkür etti.



