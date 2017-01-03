HBB'den Nergizlik Mahallesi'ne Kilit Parke

HBB ekipleri il genelinde yürüttüğü yol çalışmalar kapsamında ilçelerdeki sorunları gidererek halkın güvenini sağlıyor. Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik Mahallesi'nde tozlu ve çukurlu yollardan yakınan halka duyarsız kalmayan HBB ekipleri, parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlayarak temiz bir mahalle yolunu ve düğün salonunu halkın kullanımına sundu.

MAHALLE HALKI YENİ YOLLARINA KAVUŞTU

Nergizlik Mahallesi'nde özverili çalışmalarını tamamlayan ekipler, düğün salonu ve mahalle yollarında gerçekleştirdiği kilit parke işlemini tamamladı. Halkın ortak kullanım alanlarında yapımı tamamlanan çalışmalarla mahallelilere daha modern bir ortam sağlayan ekipler, il geneli hizmetlere devam ederek Hatay'a kaliteli yollar kazandırılacağını müjdeledi.

Mahalle sakinleri, yeni ve kullanıma elverişli yola kavuşmalarına vesile olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ekipler aracılığı ile teşekkürlerini iletti.