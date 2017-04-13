HBB'den Kavaslı Mahallesi'ne Yeni Kaldırım

Kaldırım çalışmalarına devam eden ekipler, olası tehlikelerin yaşanmaması için sıkı önlemlerin alındığını ifade ederek çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını müjdeledi.

HBB, HALKIN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Mahalle sakinleri halkın daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması ve görme engelli vatandaşların daha rahat bir şekilde yürümesi amacıyla kaldırım ve taş bordür çalışması gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

