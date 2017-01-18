HBB'den Asfalt Öncesi Zemin İyileştirme Çalışması

ÇAYLI MAHALLESİ MODERN YOLUNA KAVUŞUYOR

Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde tozlu ve çukurlu yollardan yakınan halka duyarsız kalmayarak çalışmalarını başlatan HBB ekipleri, beton asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmaları ile halkın yüzünü güldürdü.

Önem arz eden yola hummalı çalışmalarını sürdüren HBB ekipleri, mahalledeki zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton asfalt yapımının gerçekleşeceğini bildirdi. Ekipler çalışmaların bitmesiyle halkın daha temiz ve güvenli bir ortamda ulaşımlarını sağlanacaklarını müjdeledi.