HBB'de Şehitliklere Çiçeklendirme Çalışması 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın her ilçesinde bulunan mezarlıkları ilimize yakışır hale getirmek amacıyla Antakya Şehitliği ve Kırıkhan Şehitliği'nde mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kış aylarında yıpranan ve bakımsız kalan şehitlikleri mevsimlik çiçekler ile süsleyen ekipler, bakım çalışmaları kapsamında da ağaçları budadı.

ANTAKYA VE KIRIKHANLILARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A DUYARLILIK TEŞEKKÜRÜ

Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, ebediyete intikal eden şehitlerimizin mezarlıklarında temizlik, bakım ve çiçeklendirme çalışmaları gösteren HBB ekipleri aracılığıyla Başkan Savaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

