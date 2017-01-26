HBB'de Şehitliklere Çiçeklendirme Çalışması 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatay'ın tüm ilçelerinde temizlik, bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

HBB'de Şehitliklere Çiçeklendirme Çalışması 

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay'ın her ilçesinde bulunan mezarlıkları ilimize yakışır hale getirmek amacıyla Antakya Şehitliği ve Kırıkhan Şehitliği'nde mevsimlik çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kış aylarında yıpranan ve bakımsız kalan şehitlikleri mevsimlik çiçekler ile süsleyen ekipler, bakım çalışmaları kapsamında da ağaçları budadı.

ANTAKYA VE KIRIKHANLILARDAN BAŞKAN SAVAŞ'A DUYARLILIK TEŞEKKÜRÜ

Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, ebediyete intikal eden şehitlerimizin mezarlıklarında temizlik, bakım ve çiçeklendirme çalışmaları gösteren HBB ekipleri aracılığıyla Başkan Savaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads