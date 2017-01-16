HBB Çanakkale Savaşı'nın Maneviyatını Reyhanlı'ya Taşıdı

Çanakkale Savaşı'nın maneviyatını derinden hissettirmek ve gelecek nesillere milli bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen sergiyi ilçede öğrenim gören çocukları ve velileri ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER MİLLİ TARİHLERİNE TANIKLIK ETMENİN GURURUNU YAŞADI

Reyhanlı'da sergilenmek üzere kısa süreliğine getirtilen, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek silah, top mermisi ve kıyafet gibi çeşitli savaş malzemelerinin bulunduğu sergi, öğrenciler tarafından ilgiyle gezildi. Müze görevlilerinden ve öğretmenlerinden malzemeler hakkında bilgiler de alan minikler, kitaplardan öğrendikleri milli tarihlerinin gerçek tanıklarına yakın olmanın gururunu yaşadı.

MÜZE 21 OCAK TARİHİNE KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Ecdatlarının Çanakkale savaşında kullandıkları sınırlı savaş malzemelerine yakından tanıklık etme şansı bulan Reyhanlılılar, Çanakkale ruhunu yansıtan eşsiz sergiyle buluşmalarına vesile olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti. Çanakkale Savaşı'nın maneviyatını derinden hissettiren sergi, 21 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor.

