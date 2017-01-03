HBB Çanakkale Savaşı'nın Maneviyatını Belen'e Taşıdı



Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen, "Çanakkale 1915, 101'inci Yıl Savaş Malzemeleri Müzesi" adlı sergi, 2 Ocak tarihinde Belen Belediyesi Düğün Salonu'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

ÖĞRENCİLER MİLLİ TARİHLERİNE TANIKLIK ETMENİN GURURUNU YAŞADI

Belen Belediyesi Düğün Salonu'nda sergilenmek üzere kısa süreliğine getirtilen, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek silah, top mermisi ve kıyafet gibi çeşitli savaş malzemelerinin bulunduğu sergi, öğrenciler tarafından ilgiyle gezildi.

Müze görevlilerinden ve öğretmenlerinden malzemeler hakkında bilgiler de alan minikler, kitaplardan öğrendikleri milli tarihlerindeki kullanılmış olan savaş malzemelerine yakın olmanın gururunu yaşadı.

Ecdatlarının Çanakkale savaşında kullandıkları sınırlı savaş malzemelerine yakından tanıklık etme şansı bulan Belenliler, Çanakkale ruhunu yansıtan eşsiz sergiyle buluşmalarına vesile olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Çanakkale Savaşı'nın maneviyatını derinden hissettiren sergi, 8 Ocak 2017 saat 17.00'ye kadar Belen'de ziyaretçilerini bekliyor.



