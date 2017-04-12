HBB Basketbol Takımı'na Hatay Doğa Okulları Öğrencilerinden Büyük Destek

Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılara imza atan HBB Kadın Basketbol Takımı 13 Nisan Perşembe 18.00'da Antakya Kapalı Spor Salonu'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımıyla karşılaşması öncesi öğrencilerin yoğun ilgisiyle moral depoladı.

HATAY'IN MELEKLERİ MERSİN MAÇI ÖNCESİ MORAL DEPOLADI

HBB Spor Kulübü Başkanı Serdar Güven'i ve HBB Kadın Basketbol Takımı oyuncularını karşılayan okul yönetimi, öğrencilerle birlikte Hatay'ın Meleklerine sürpriz hazırladı. Konferans Salonuna HBB Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın marşıyla giren öğrenciler ve öğretmenler takımı dakikalarca ayakta alkışladılar.

Türk sporcular adına Melike Tuğba Oral, yabancı sporcular adına Courtney Paris'e başarılarından okul yöneticileri plaket takdim etti. Hatay Doğa Okulları Lise ve Kampüs Müdürü Can Murat Yaşar ŞENGEL'e basketbol takımımızın başarılı sporcularından Courtney Paris takım formasını hediye etti. Okul müdürünün takım formasını giymesiyle takım marşı tekrar çalmaya başladı ve tüm öğrenciler eşlik ederek takıma desteklerini sürdürdüler. İdari Menajer Erdal Oktay, HBB Kadın Basketbol Takımı Antrenörü KateriniChatzidaki, Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar ve HBB Spor Kulübü Başkanı Serdar Güven'e plaket takdim edildi.

KULÜP BAŞKANI GÜVEN, ''SİZLER TAKIMIN ARKASINDAKİ EN BÜYÜK GÜÇSÜNÜZ''

HBB Spor Kulübü Başkanı Serdar Güven, "Bizleri ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu coşkuyu ve sevgiyi görünce biz de sizlere hayran kaldık. Bize ailemizsiniz dediniz hepimiz çok mutlu olduk. Hepinizi maçlarda takımımızın yanında görmek isteriz.Sizler takımımızın arkasındaki en büyük güçsünüz" dedi.