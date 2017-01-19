HBB Atletizm Takımı Bir Başarıya Daha İmza Attı

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle herkesin takdirini kazanan Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın bu konudaki vermiş olduğu desteğin karşılıksız kalmadığının göstergesi olarak sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

14 Ocak 2017 Cumartesi günü İstanbul'da yapılan "Yürüyüş" Türkiye salon şampiyonasında ilimizi temsil eden HBB Atletizm takımından Seçil Akpınar (genç bayanlar)5000 m yürüyüş 4'üncüsü, İnci Çiçek (yıldız bayanlar)3000 m 3'üncüsü, Hüseyin Yalçın (yıldız erkek) 5000 m 10'uncusu, Ali İsmail Çiçek (16 yaş altı)2000 m 2'ncisi ve Abdullah Fındık (16 yaş altı)2000 m 4'üncüsü olarak HBB adını başarıyla duyurdular.

İki gün süren salon olimpik baraj yarışmasında 15 Ocak 2017 Pazar günü HBB Atletizm branşında katılanlardan ' Selanay Bati 3000 m 1'incisi, Sevnur Aladağ 400 m 1'incisi, Eda Gençoğlu 800 m 2'incisi , 3000 m 4'üncüsü, Oktay Keser , 800 m 2'ncisi Sertan Keskin ,800 m 1'incisi 400m 5'incisi Tuğçe Kaya 400 m 2'incisi oldu. İki günlük süren organizasyon dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almalarıyla sona erdi.