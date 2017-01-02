HBB, 2016 Yılında Hatay'ın Ulaşımına Çağ Atlattı



Göreve geldiği ilk günden bu yana Hatay halkının ulaşım sıkıntılarını en aza indirmek için çeşitli faaliyetler yürüten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ortaya koyduğu etkili çalışmalar ile Hatay'ı ulaşım ağında çağ atlatan birçok projeye imza attı.

HBB'DEN 2016 YILINDA UCUZ VE KALİTELİ TOPLU ULAŞIM BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK DEV ADIMLAR

Büyükşehir belediyesinin sorumlu olduğu alanlarda mevcut toplu taşıma sistemlerinin rehabilitasyonu ve sistemdeki eksikliklerin tespiti ve tamamlanması, güzergahların optimizasyonu, toplu taşıma hizmeti almayan yerleşim birimlerine toplu taşıma hizmeti götürülmesi, ayrıca vatandaşlara ekonomik ve kaliteli toplu taşım hizmeti sunulması gibi konularda çalışmalar başlatan HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2016 yılında vatandaşta oluşan ucuz ve kaliteli toplu ulaşım beklentisinin karşılanması için dev adımlar attı.

Ekipler tarafından 'Ulaşım Ana Planı' adı altında hane halkı anketleri, kavşak sayımları, toplu taşıma, araç ve yolcu sayımları ve otopark sayımları yapılmış olup, bu çalışmalar doğrultusunda Hatay genelinde toplu taşıma sisteminin rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı.

HBB'DEN VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Toplu taşıma araçlarının hizmet kalitesinin oldukça düşük olduğu, hizmetlerin büyük bir bölümünün ihmal edilmiş olması, ulaşımın eski araçlarla sağlanması ve bu durumun kentte verilen ulaşım hizmetlerinin konforunu büyük bir ölçüde düşürmesi dolayısıyla harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi ilk etap olarak 6 adet 9.5 metrelik engelli uyumlu otobüs alarak, bölgede toplu taşıma hizmetlerini başlattı.

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ

Dolmuşlarda ve otobüslerde para devrine son vermek için kollarını sıvayan HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu ulaşımda kullanılan araçlarda ücret ödeme sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik kartların kullanımına olanak sağlamak ve toplu ulaşım hizmetinin çağdaş koşullarda verilebilmesi amacıyla Elektronik Ücret Toplama Sistemine (EÜTS) geçilmesi konusunda gerekli çalışmalar başlattı.

İL GENELİNDE 310 ADET DURAK MONTAJI

Kış ayları öncesi il genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, yayaların gündelik hayatta ulaşım imkânını rahatlatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ekipler, durak montajı çalışmalarını tamamladı. Hatay genelinde 310 adet durak montajı gerçekleştiren ekipler, çalışmalar kapsamında bir yandan gerekli noktalara cam duraklar koyarken, bir yandan da eskiyen durakları yenileriyle değiştirdi. Ayrıca il genelinde 18 adet yolcu durağına 'Akıllı Durak' projesi kapsamında güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu.

OCAK AYINDA HASTANE SEFERLERİ ÜCRETSİZ

Yetkililer, Hatay Büyükşehir Belediye otobüslerinin 2 farklı güzergâhta olmak üzere Hatay Bölge Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlara hizmet vermeye başladığını ve otobüslerin Ocak ayı sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

2017 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN İŞLER

Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte sistem için gerekli olan kart, validatör, kiosk, kişişelleştirme noktaları, kart satış merkezleri vb. donanımların yanı sıra toplu taşıma araçlarında, araç içi bilgilendirme panoları, araçlarda kamera ve ses kayıt sistemleri ve duraklarda bilgilendirme panolarının olacağını belirten yetkililer, ayrıca il genelinde 60 adet güneş enerjili durak, 200 adet taşra tip durak ve 40 adet taksi durak kabini yapılmasının planlandığını bildirdi. Ayrıca ekipler, Hatay ilinde 'Şehir içi Ulaşım Bilgi Sistemi'ni kurularak; nereden nereye «Nasıl Gidilir?» uygulaması gibi hizmetlerin de planlandığını dile getirdi.

Ulaşım Ana Planı kapsamında 'Toplu Taşıma Rehabilitasyon ve Hat Optimizasyon' çalışmalarının devreye girmesi ile EÜTS(Elektronik Ücret Toplama Sistemine) kurularak Hatay il genelinde; aktarmalı yolculuk, indirimli yolculuk, kurumsal kart, aylık kart, haftalık kart gibi alternatif ödeme şekilleri ile kullanıcılara daha ekonomik ücretlerle yolculuk yapma imkânı sağlanacağının altını çizen yetkililer, Antakya, İskenderun, Altınözü ve Dörtyol ilçelerine 6 adet aktarma merkezi yapılacağını açıkladı.