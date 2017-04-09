Hazro İlçesinde Yola Döşenen İki Patlayıcı Etkisi Hale Getirildi

- Diyarbakır.

Hazro İlçesinde Yola Döşenen İki Patlayıcı Etkisi Hale Getirildi

- Diyarbakır

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Diyarbakır, Hazro
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