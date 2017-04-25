Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı

Gümüşhane'de, "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Daire Başkanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Allah katında varlıkların en değerlisinin insan olduğunu söyledi.



İnsanlığın yaradılışının amacının Allah'a kulluk etmek olduğunu belirten Karagöz, "İnsanlığın Allah'a kulluk edebilmesi için Allah onlara akıl vermiştir. Akıl, birinci sırada gelen yol göstericisi rehberdir. Yüce Allah ilk insan Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e (S.A.V) kadar mesajlarını bildirmesi için her topluma peygamber göndermiştir." dedi.



Karagöz, Türkiye'de yapılan istatistik çalışmasında insanların birbirine güven oranının yüzde 6 olduğunun tespit edildiğini anlatarak, "Bu oran İç Anadolu'da yüzde 14, Türkiye genelinde ise yüzde 6. Bunun anlamı, 'bizim insanımız birbirine güvenmiyor.' demektir. Toplumu insanlar oluşturuyor. Toplumu oluşturan insanlar tek tek güvenilir insanlar olursa, o toplum güvenilir toplum olur. Doğru sözlü olmak, yalan konuşmamak ve dürüst olmak, güvenilir olmanın birinci şartıdır." diye konuştu.



Karagöz, güvenilir insanın ve güvenilir insanlardan oluşan toplumun niteliklerini Allah'ın ayetlerle, Hazreti peygamberin de hadislerle bildirdiğini sözlerine ekledi.



Konferansa Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Müftüsü Ercan Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Erginli ve vatandaşlar katıldı.