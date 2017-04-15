Hazırlık Maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 3-1 Yendi

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Antalyaspor'u Vagner Love'ın attığı gollerle 3-1 yendi.

Hazırlık Maçında Alanyaspor, Antalyaspor'u 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'e referandum sebebiyle verilen arada Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor ekipleri hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

VAGNER LOVE YİNE COŞTU

Belek'te oynanan maçı Alanyaspor 3-1 kazanan taraf oldu. Karşılaşmada Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, 3 gol attı. Love'un hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'un tek golünü ise Deniz Kadah kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor sahasında Osmanlıspor ile karşılaşırken, Antalyaspor da evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

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