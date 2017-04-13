Hazırlık Maçı

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41. dakikada Miroslav Stoch'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti. Ümraniyespor 47. dakikada Samet Asatekin ile ilk golünü bulurken, 75. dakikada Bahadır Taşdelen'in topu ağlara yollayarak farkı 1'e indirdi. (3-2) 90. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Stoch fileleri havalandırarak skoru tayin etti. (4-2)



Sarı-lacivertliler, 23 Nisan pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL