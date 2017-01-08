Hazırlık Maçı

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kukesi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.



Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yle karşılaştı.



Turuncu-lacivertli ekibin konakladığı otelin sahasında gerçekleşen hazırlık maçında Kukesi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir adına golleri 13. dakikada İrfan Can Kahveci, 18. dakikada Holmen ve 85. dakikada Mossoro kaydetti. Kukesi takımının tek golü ise 22. dakikada Pejic'den geldi. - ANTALYA