Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor arasında oynan hazırlık maçının ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve PTT 1. Lig Ekiplerinden Denizlispor, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadından hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 6. ve 17. dakikalarında Jose Fernandao ve 42. dakikada Oleksandr Karavaev'in attığı goller ile Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Volkan Şen maçın 34. dakikasında sakatlanarak yerini devre arasında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'e bıraktı. - ANTALYA