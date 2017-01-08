Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek'te Regnum Carya Golf Clab Otelde sürdüren Osmanlıspor ile Mersin İdmanyurdu hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mersin İdmanyurdu rakibini 3-1 mağlup etti.
Mersin İdmanyurdu Pedriel'in attığı gole ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Abdulkadir ve Nurullah'ın attığı gollerle skor 3-0 oldu. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor'un kazandığı penaltıyı Musa gole çevirirken, tekrar kazanılan ikinci penaltıyı Regalte auta attı. Maçta başka gol olmayınca Mersi İdmanyurdu, sahadan 3-1 galip ayrıldı. - ANTALYA
Hazırlık Maçı
Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya’nın Serik İlçesine bağlı Belek’te Regnum Carya Golf Clab Otelde sürdüren Osmanlıspor ile Mersin İdmanyurdu hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'nın Serik İlçesine bağlı Belek'te Regnum Carya Golf Clab Otelde sürdüren Osmanlıspor ile Mersin İdmanyurdu hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mersin İdmanyurdu rakibini 3-1 mağlup etti.
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