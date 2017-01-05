Hazırlık Maçı

Hazırlık maçında Gençlerbirliği, Adanaspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Hazırlık Maçı

Hazırlık maçında Gençlerbirliği, Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Antalya Belek'de hazırlıklarını sürdüren Genclerbirligi ve Adanaspor, hazırlık maçında karşılaştı. Ankara ekibinin yemi transferi Jonathan Ring'in attığı golle maç 1-0'lık skorla sona erdi. Gençlerbirliği'nde Ahmet Çalık forma giymedi. Maçta süre almayan diğer futbolcular ise antrenman yaptı. - ANTALYA

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