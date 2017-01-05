Hazırlık Maçı

Hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile Manisa BBSK karşılaştı. Recep Niyaz'ın 25. dakikada attığı tek golle karşılaşma Karadeniz ekibinin galibiyetiyle sona erdi.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, bugün öğle saatlerinde Manisa BBSK ile karşılaştı. Müsabaka 1-0'lık skorla Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmanın tek golünü Recep Niyaz kaydetti. Özellikle karşılaşma sırasında esen şiddetli rüzgar, oyunculara zor anlar yaşattı. - ANTALYA