Hazır ve ev yapımı gıda ürünleri tartışmaya açıldı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Alparslan: "İster sanayi ürünü olsun ister el yapımı, gıda için en önemli kriter güvenilir olmasıdır"



ADANA - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, konserve zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, endüstriyel gıdaları mutlak anlamda önermedikleri gibi ev yapımı ürünlere de mutlak anlamda yararlı-zararlı diyemediklerini belirterek, "İster sanayi ürünü olsun ister el yapımı, gıda için en önemli kriter güvenilir olmasıdır" dedi.

Kentte, ev yapımı konserve domatesten yapılmış menemeni yiyen 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından konserve zehirlenmesi ülke genelinde konuşulmaya başladı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle bir araştırma ve basın açıklamasına imza atarak, konserve zehirlenmesi olarak bilinen 'botulismus' hastalığına ilişkin bilgiler aktardı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, endüstriyel gıdaları mutlak anlamda önermedikleri gibi ev yapımı ürünlere de mutlak anlamda yararlı ya da zararlı diyemediklerini belirterek, "İster sanayi ürünü olsun ister el yapımı, gıda için en önemli kriter güvenilir olmasıdır" diye konuştu. Alparslan, endüstriyel ürünlerin en azından denetlenebilir olması nedeniyle biraz daha güven verici olduğunu ifade etti.

Clostridium botulinum bakterisinin özellikle konserve gıdalarda ürettiği toksinden kaynaklanan bir zehirlenme türü olduğunu açıklayan Alparslan, "Düşük asitli gıdalarda (tüm sebzeler, etler, balık ve deniz ürünleri) uygulanan ısıl işlemlerde hedef mikroorganizma olarak clostridium botilinum'un dikkate alınması gerçeği bu şekilde ortaya konmuş bulunmaktadır. Clostridium botulinum oksijensiz ortamda gaz ve asit üretir. Ancak bunlar sınırlı gaz oluştururlar ve bu yüzden kutuda gaz genellikle bombaja neden olmazlar ya da çok hafif oluştururlar. Bazen koku da olmaz. Dolayısıyla önceden saptayabilmek her zaman olanaklı değildir" şeklinde konuştu.

Konserve yapacaklara tavsiyede bulunan Alparslan şöyle devam etti:

"Konserve hazırlanmadan önce mutfağın ve kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Konserve minimum 120 santigrat derecede 10-15 dakika kaynatılması gerekiyor. Kullanılacak kavanozların özellikle kapaklarının daha önceden kullanılmamış olması gerekiyor. Konserveler mümkün olduğunca hızlı şekilde soğutulmalı. Daha sonra serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edilmelidir. Konserve tüketilmeden önce gözle kontrol edilmeli, kapağında şişme, sızıntı varsa ayrıca ürün içerisinde hava kabarcıkları oluşmuşsa, kapağı açıldığında normal olmayan kötü bir koku hissedilirse kesin olarak tüketilmemelidir."

Alparslan, botulizm semptonlarının ise toksinin vücuda alınışından 8-12 saat sonra ortaya çıktığını sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Tipik semptomlar sinir sisteminde görülür ve bunun sonucu olarak çift görme, yutkunma zorluğu, konuşma bozukluğu, solunum zorluğu ve kolda, bacakta felç ortaya çıkar. Bazı olaylarda bulantı, kusma ve kabızlık gibi semptomlar da görülmektedir. Ölüm esas olarak solunum kaslarının felç olmasıyla boğulma şeklinde gerçekleşir."

(NPR-