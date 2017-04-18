Hazır Giyimciler 'Açığı' Kapatmak İstiyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, 2016 yılının sektör açısından başarılı geçmediğini söyleyerek, "Artık bu saatten sonra Türkiye'de artık ekonomi, rekabet konuşulmalı. Rakiplerimiz merdivenleri çıkıyor. Açığı kapatmak için basamakları üçer beşer çıkmamız gerekiyor" dedi.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı olağan mali genel kurul toplantısı Ege İhracatçı Birliklerinin konferans salonunda (EİB) yapıldı. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, 2016 yılının sektör açısından başarılı geçmediğini belirterek, "Avrupa'daki bir çok müşteriyle daha hızlı ulaşacağız. İhracatımızı artırmamız lazım. Çok önemli seçimler geçirdik. Ekonomiyi hep arka planda bıraktık. Artık bu saatten sonra Türkiye'de artık ekonomi rekabet konuşulmalı. Yapısal reformalar bir an önce hayata geçirilmeli. Rakiplerimiz merdivenleri çıkıyor. Açığı kapatmak için basamakları üçer beşer çıkmamız gerekiyor. Hep birlikte çalışmalıyız. Rakiplerimiz merdivenleri çıkarken bizler başka işlerle uğraştık. Maalesef son iki sende yerimizde saydık" diye konuştu.



"Hiçbir sebep başarısızlığı gerektirmez"



İhracatın çok daha fazla arttığı bir dönemin olması gerektiğini vurgulayan Kızılgüneşler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun birçok sebebi olabilir ama hiçbir sebep başarısızlığı gerektirmez. Bizim daha fazla çalışıp ihracatımızı daha da artırmamız lazım. EİB bünyesindeki 12 birlik arasında en fazla ihracatı yapan birliğiz, en dinamik çalışan birliğiz, en fazla aktivite yapan birliğiz ihracatımızı artırmadıkça bunun taçlandırılması maalesef gerçekleşmiyor. Rakamlar, 2017 yılını da cüzzi bir artışla kapatacağımızı gösteriyor. Belki biraz daha artabilir ama hedefimiz, ihracatımızı 2 milyar dolarlar seviyesine taşımak. 2018 Nisan'ına kadar biraz daha pazarlama tarafına ağırlık verme düşüncesindeyiz. Yaptığımız fuar katılımlarına devam edeceğiz. 5 Mayıs gecesi tasarım yarışmamızı tekrar gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bir iki tane daha teknolojik konularda gelişmeler var. Bir tanesi EİB aplikasyonu yazılıyor bu sayede üyelerimize daha hızlı ulaşacağız." - İZMİR