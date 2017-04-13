Hazır Beton Fuarı başladı

"E-beton pilot uygulaması Afyon'da başarıyla yapıldı"



İSTANBUL - Kalite Fuar Yapım A.Ş. ve Türkiye Hazır Beton Birliğiişbirliğiyle düzenlenen Beton İstanbul 2017 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi başladı.

9'uncu Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı; Beton İstanbul 2017 başladı. Fuar 13-15 Nisan tarihlerinde İstanbul fuar Merkezinde ziyaretçilere açık olacak. Fuarda agrega ve çimento üreticileri, katkı maddeleri üreticileri, maden ve taş ocağı işletmeleri, makine ve ekipman üreticileri, ilgili kamu kurumları ve sektörel yayınlar ürün ve hizmetlerini tanıtıp, yeni iş bağlantıları kurma olanağı buluyor.

"e-beton pilot uygulaması Afyon'da başarıyla yapıldı"

Fuarın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, e-beton uygulamasının özellikle Afyon, Düzce ve Karaman'da başarılı bir pilot uygulamayla devreye girdiğini söyledi. Öztürk, "Buradaki temel derdimiz betonun kalitesini sağlamak, betonda kaliteli ürün kullandığının şartlarını ortaya koymak. Bu uygulamayı 2017 yılında kademeli olarak Türkiye genelinde 81 ilimizde yaygınlaştırmayı ayı planlıyoruz. Temel dolayımız kaliteli beton üretilmesi, kaliteli beton üretildikçe depreme dayanıklılığı, şartların ve güvenli binaların oluşmasını sağlamaktır. Bu konuda sistemin üretim aşamasında çipleri koyuyoruz bunları algılayarak okutma imkanımız oluyor. Böylece sağlıklı binalar ve sağlıklı yapılar oluşturmuş oluyoruz" dedi.

"Dünyada sudan sonra en fazla beton tüketiliyor"

Bu fuarları desteklediklerini belirten Öztürk, "Türkiye'de inşaat sektörünün en önemli lokomotiflerinden biri dünyada sudan sonra en fazla tüketilen malzemenin beton olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörü 260'nın üzerinde sektörü ilgilendiriyor. Biz hazır beton üretiminin yerinde yapılarak standartlara uygun olarak yapılanının da iyi ve önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"10 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz"

Fuarı düzenleyen Avrupa Hazır Beton Birliği ve THBB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bu fuarları son derece önemsediklerini ve faydalı bulduklarını söyledi. Işık, "Bizim sosyal sorumluluk projelerindeki amaçlarımızdan bir tanesi de bu tip kongreler, fuarlar, sempozyumlar oluşturmaktır. Bu sene 9'uncu beton fuarımızı ve 5'inci kongremizi yaptık. Fuara yaklaşık olarak 10 bin katılımcı bekliyoruz. 60 firmanın ve 150 markanın katılacağı bu fuarda 10 binin üzerinde ziyaretçi gelecek. Ziyaretçilerimiz sadece Türkiye'den değil özellikle Afrika ülkelerinden, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinden misafirler bekliyoruz. Burada betonla ilgili son teknolojik ürünler ve beton bileşenleriyle ilgili firmalar bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

"Fuarda ticari bağlantılar kuruluyor"

Fuarın üretici ile nihai tüketiciyi bir araya getirdiğini aktaran Işık, "Nihai tüketiciyle, üreticinin ve üreticiyle tedarik saplayan makine üreten, çimento tedarik eden, agrega tedarik eden, kimyasal katkı tedarik eden firmaların bir araya gelerek buluşmasıdır. Burada aynı çatı altında görüşmeler yapılıyor. Ticari bağlantılar kuruluyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Son derecede faydalı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9-10-11 no'lu salonlarda 15 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.