Hazır Beton Endeksi, Martta Yüzde 0,2 Arttı

Hazır Beton Endeksi, mart ayında yüzde 0,2 artarak 100,56 seviyesine yükseldi.



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği "Hazır Beton Endeksi 2017 Mart Ayı Raporu"nu açıkladı.



Rapora göre, Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkması, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin en net göstergesi oldu. Mart ayında yüzde 0,1 artan Hazır Beton Güven Endeksi'nin değeri, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 74'ü yeni yatırım yapmayı düşünmediğini belirtirken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı yüzde 18'de kaldı. İstihdamda azalma yaşanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.



Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin hemen üzerinde olması, sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koydu. Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin, son 3 aydır toparlanma göstermesi de sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu gösteriyor. Faaliyet Endeksi'ndeki yüzde 0,5 artış, mart ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki sınırlı da olsa yukarı yönlü harekete işaret etti. Ankete katılan firmaların ancak yüzde 42'si mart ayında satışlarının artmış olduğunu belirtirken, firmaların yüzde 37'si satışlarında geçen aya kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının azaldığını söyleyenlerin oranının yüzde 21 ile sınırlı olması sektördeki üretimin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koyarken üreticilerin yarısının kayıtlı siparişlerin aynı kaldığını söylemesi bu durumu teyit etti.



Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi bir önceki ayla aynı düzeyde kaldı. Anket katılımcılarının yüzde 58'inin önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünmesi, yüzde 8'inin ise azalacağını belirtmesi sektörün önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentilere sahip olduğunu gösterdi.



Böylece, bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi bu gelişmelerden olumlu yönde etkilendi. Hazır Beton Endeksi 100,38 seviyesinden 100,56'ya çıkarak mart ayını yüzde 0,2 artışla kapattı.



"Sektörün beklentisi halen yüksek"



Açıklamada görüşlerine yer verilen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, son 3 aydır toparlanma gösteren Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin üstüne çıkmasının önemli olduğunu ve sektörün beklentisinin halen yüksek olduğunu ifade etti.



Işık, Hazır Beton Güven Endeksi hariç diğer endekslerin eşik değerinin üzerine çıkmasının, hazır beton ve inşaat sektörlerindeki hareketlenmenin de en net göstergesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin eşik değerin hemen üzerinde olması, sektördeki ivmenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Tüm endeks değerleri, 2017 yılının ilk çeyreğinde yükseliş göstermiştir. Mart ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin yükselerek Hazır Beton Güven Endeksi'ni geride bıraktığı anlaşılmaktadır. Hazır Beton Beklenti Endeksi'nin halen diğer endeks türlerinden yüksek olması, sektörün önümüzdeki 3 ayda inşaat sektörü yatırımlarında bir artış beklediğinin en net göstergesidir. Diğer taraftan Hazır Beton Faaliyet Endeksi'nin yükselişe rağmen halen eşik değerinin hemen üstünde olması, sektördeki hareketlenmenin yeterli düzeyde olmadığına işarettir. Ancak hükümetimizin uygulamaya koyduğu gayrimenkul sertifikası gibi araçlar ve kamu yatırımlarının beklendiği şekilde artması ile birlikte inşaat sektöründeki gelişme devam edecektir."



Mart ayında tahsilat sürecinde bozulma yaşandığını dile getirenlerin oranının yüzde 40 olduğuna işaret eden Işık, son iki aydır bu oranın yüzde 50 civarında bulunmasının, nakit akışı açısından sektörde kısmi bir iyileşmeyi ortaya koyduğunu vurguladı.