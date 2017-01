Hazır Beton Birliği Mimarlık Ödülü Sahibini Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) '2016 Mimarlık Ödülleri' dün gece düzenlenen törenle sahibini buldu. Bu sene dördüncüsü yapılan mimarlık ödüllerinin sahibi Güngören Tozkoparan Ortaokulu Projesiyle Uygur Mimarlık oldu.



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) '2016 Mimarlık Ödülleri' dün gece düzenlenen törenle sahibini buldu. Dördüncüsü düzenlenen törende ödülün sahibi Güngören Tozkoparan Ortaokulu Projesiyle Uygur Mimarlık oldu.



Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, THBB'nin kaliteli beton üretiminin yanı sıra sektörün gelişimi için her konuda çalışmalarını sürdürdüğünü, birliğin bu kapsamda inşaat sektöründe güvenliğe, estetiğe ve çevre dostu olmaya her zaman büyük önem verdiğini söyledi.



"Beton ile yapılacakların sınırı insanın hayal gücü kadardır"



Sektörün öne çıkan firmalarını, üreticilerini ve diğer bileşenlerini her zaman desteklemek adına Yeşil Nokta Çevre Ödülleri ve Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri düzenlediklerini belirten Işık, "Dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Mimarlık Yarışması bize gösteriyor ki, beton kullanılarak yapılabileceklerin sınırı ancak insanın hayal gücü kadardır. Önümüzdeki yıllarda birçok yenilikler ve kreatif fikirler görmeye devam edeceğimize eminim. THBB 2016 Mimarlık Ödülleri'ne proje gönderen tüm mimarlara teşekkür ediyorum. Ödül kazanan projenin ve finalist projelerin sahiplerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



57 başvuru yapıldı



Seçici Kurul Üyesi Ömer Selçuk Baz proje değerlendirmedeki süreci anlattı. Baz, "Ödül törenine, son 5 yılda üretilmiş 57 başvuru yapıldı. 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçen projeler ilk etapta 19'a indirildi. 19 proje tüm gün süren jüri oturumunda değerlendirildi. Değerlendirmeler ağırlıklı olarak beton kullanıldığı bina, bina gruplarının yanı sıra mühendislik yapıları, iç mekan uygulamaları ve açık alan düzenlemelerine bakıldı. 19 yarı finalist projeyi değerlendirdikten sonra 6 projeyi finalist olarak belirledik" dedi.



Başkan Işık, törenin ardından ödülü kazanan Semra ve Özcan Uygur'a 2016 Mimarlık Ödülü'nü verdi. Ardından 5 finalist projeye ve ödüllere katkılarından dolayı seçici kurul üyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi. Törenin ardından dereceye giren projelerin sergisi açıldı. - İSTANBUL