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Hazineden Sigorta Şirketlerine 'Tavan Fiyat' Uyarısı
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Hazineden Sigorta Şirketlerine 'Tavan Fiyat' Uyarısı

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.

Hazineden Sigorta Şirketlerine 'Tavan Fiyat' Uyarısı

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.

Kaynak: Dunya.com

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Hazine Müsteşarlığı, Sigorta