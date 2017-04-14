Hazineden Sigorta Şirketlerine 'Tavan Fiyat' Uyarısı
Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.
Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.
Kaynak: Dunya.com
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