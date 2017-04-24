Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Hazine Yarın İhale Düzenleyecek
Ara
BİST 93.269 %0,91
DOLAR 3,5827 %-0,96
EURO 3,8919 %-0,32
PARİTE 1,0860 %1,24
ALTIN 146,46 %-2,57
FAİZ 11,20 %0,45
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Yarın İhale Düzenleyecek

Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine Müsteşarlığının duyurusuna göre, yarın gerçekleştirilecek ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İHA, İnsansız Hava Aracı