Hazine Yarın İhale Düzenleyecek
Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine, yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine Müsteşarlığının duyurusuna göre, yarın gerçekleştirilecek ihalede, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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