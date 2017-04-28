Hazine Üç Ayda İç Piyasadan 29.5 Milyar Lira Borçlanacak

Hazine Müstaşarlığı, önümüzdeki üç aylık dönemde toplam 26.6 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık, iç piyasadan 29.5 milyar lira borçlanacak.



Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Mayıs'taki, ana para ve faiz ödemelerinden oluşan toplam 4.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, aynı ay içinde 5.2 milyar lira iç borçlanma yapılacak.



Hazine borçlanma programına göre, Haziran ayındaki toplam 10.9 milyar lira iç borç servisine



karşılık ise 12 milyar liralık iç borçlanma yapılacak.



Hazine'nin önümüzdeki üç aylık dönemde en büyük iç borç servisi 11.2 milyar lira ile Temmuz'da olacak ve Hazine aynı ay içinde 12.3 milyar liralık da iç borçlanma yapacak.



Hazine, toplam 29.5 milyar liralık iç borçlanma için Mayıs'ta üç ihale, Haziran'da altı ihale ve 1 kira



sertifikası ve Temmuz'da da altı ihale düzenleyecek. - İstanbul