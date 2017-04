Hazine Müsteşarlığından Trafik Sigortasında "Tavan Fiyat" Açıklaması Açıklaması

Hazine Müsteşarlığınca, yarından itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları bazında, zorunlu trafik sigortalarına yönelik azami primlerin belirlendiği bildirildi.



Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından, sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan teminatları karşılayacak, sigortalılar için de ödenebilecek seviyede olmasının büyük önem arz ettiği belirtilerek, özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediği ifade edildi.



Primlerdeki söz konusu yükselişin Müsteşarlıkça dikkatle izlendiği, bu süre zarfında ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapıldığı, zorunlu trafik sigortalarında fiyatlama istikrarını bozan yapısal sorunlara karşı hukuki güvence sağlandığı belirtildi.



Gerek fiyat istikrarını bozan yapısal sorunların çözümüne yönelik ilgili mevzuat çalışmaları gerekse rekabeti artırmaya yönelik aksiyonlar yürürlüğe konulmasına rağmen zorunlu trafik sigortası primlerinde istenilen düşüşlerin gerçekleşmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan değerlendirme neticesinde, anılan sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin olarak, Müsteşarlığımızca "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge" düzenlenmiş olup, söz konusu uygulamayla 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları (trafik yoğunluğu ve kaza istatistikleri göz önünde bulundurularak) bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primler belirlenmiştir. Söz konusu azami prim tutarları, bu tarihten itibaren düzenlenecek poliçelere uygulanacak olup, bahse konu tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal ettirilerek yeni poliçe düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır."



Sistemin, dikkatli sürücüyü ödüllendiren, dikkatsiz sürücüyü caydıran bir yapıda düzenlendiği belirtilerek, "Örneğin, İstanbul'da en az 3 yıl hasarsız araç işleteni için tavan prim 470 lira iken, son bir yılda en az üç kaza yapan işletenin tavan primi 2 bin 139 lira olarak belirlendi. Sistemde dikkatli ve dikkatsiz sürücü arasında ciddi prim farkı bulunuyor. Vatandaşların bu durumu göz önüne alarak daha dikkatli araç kullanmaları, hem can ve mal kaybını azaltacak hem de zorunlu trafik sigortası primlerini düşürecektir." ifadesi kullanıldı.



Hasar frekansı yüksek illerde primler daha yüksek



Sistemin her bir araç türünde 7 basamaktan oluştuğu belirtilen açıklamada, basamaklar şu şekilde sıralandı:



"(Prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. basamak) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için 4'üncü basamak uygulanacak.



(Prim indirimi uygulanan 5, 6 ve 7'inci basamak) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde bir üst basamak uygulanacak.



(Prim artırımı uygulanan 3, 2 ve 1'inci basamak) Sigorta süresi içinde meydana gelen her maddi tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde bir alt basamak, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için iki alt basamak uygulanacak."



Açıklamada, araç gruplarının da otomobil, kamyonet, motorsiklet, traktör, minibüs, kamyon, çekici, otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk), taksi, iş makinesi, otobüs (sürücü dahil 31 ve üzeri koltuk), özel amaçlı araç, römork, tanker ve tarım makinesi olarak belirlendiği ifade edildi.



Sistemin illeri 8 gruba böldüğü, her bir grup ilin trafik yoğunluğu ve kaza istatistiklerinin dikkate alındığı, diğer bir ifadeyle hasar frekansı yüksek illerde primlerin daha yüksek, düşük olan illerde ise daha düşük prim tavanları belirlendiği bildirildi.



Açıklamaya göre, otomobilde azami primler basamaklarına göre İstanbul için 470 lirayla 2 bin 139 lira arasında, İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için 444 lirayla 2 bin 18 lira arasında, Kocaeli, Ankara, Bursa için 457 lirayla 2 bin 78 lira arasında, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Ordu, Trabzon, Tekirdağ, Bingöl, Rize, Adana, Samsun, Karabük için 439 lirayla bin 997 lira arasında, Denizli, Diyarbakır, Konya, Bayburt, Kırıkkale, Giresun, Malatya, Antalya için 435 lirayla bin 977 lira arasında, Erzincan, İçel, Gaziantep, Elazığ, Zonguldak, Sivas, Bolu, Siirt, Aksaray, Çorum, Muş, Batman, Bilecik, Bitlis, Kırşehir, Iğdır, Gümüşhane, Artvin için 431 lirayla bin 957 lira arasında, Niğde, Nevşehir, Kahramanmaraş, Çankırı, Kırklareli, Uşak, Van, Yozgat, Bartın, Karaman, Balıkesir, Edirne, Afyon, Şırnak, Amasya, Ağrı, Manisa için 426 lirayla bin 937 lira arasında, Aydın, Tokat, Sinop, Isparta, Tunceli, Çanakkale, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Muğla, Kars, Kastamonu, Burdur, Adıyaman, Şanlıurfa, Ardahan, Hakkari, Kilis için 422 lirayla bin 917 lira arasında değişiyor.