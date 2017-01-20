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Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Verilerini Açıkladı
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Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Verilerini Açıkladı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 759,6 milyar lira oldu.

Hazine Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Verilerini Açıkladı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 759,6 milyar lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre; 31 Aralık 2016 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku geçen yılın sonunda 759,6 milyar lira oldu. Borç stokunun 468,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 291 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. - İSTANBUL

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