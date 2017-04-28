Hazine Mayıs-Haziran Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mayıs-Haziran dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.



Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mayıs-Haziran aylarına kadar olan dönemde İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL, Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12,3 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. - İSTANBUL