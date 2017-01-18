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Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi
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Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdiğini açıkladı.

Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdiğini açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı tahvil ihracı yetkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre; Hazine, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verdiğini açıkladı. - İSTANBUL

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Hazine Müsteşarlığı, Goldman Sachs, Citigroup, Istanbul, İstanbul, Finans