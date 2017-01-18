Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdiğini açıkladı.



Hazine Müsteşarlığı tahvil ihracı yetkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre; Hazine, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verdiğini açıkladı. - İSTANBUL