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Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi
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Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Hazine'den Tahvil İhracı Yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.

Müsteşarlığın sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verildi.

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Hazine Müsteşarlığı, Goldman Sachs, Citigroup, Finans