Hazine Alacakları 17,6 Milyar Lira
Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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