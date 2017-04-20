Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.



Hazine Müsteşarlığınca, 31 Mart 2017 itibarıyla Hazine alacak verileri açıklandı.



Buna göre, mart sonu itibarıyla Hazine alacakları 17,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.



Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 300 milyon lira tahsil edildi.