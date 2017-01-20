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Hazine Alacakları 17,6 Milyar Lira
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Hazine Alacakları 17,6 Milyar Lira

Hazine alacakları, 2016 sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Alacakları 17,6 Milyar Lira

Hazine alacakları, 2016 sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığınca, 31 Aralık 2016 itibarıyla Hazine alacak verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Hazine alacakları 17,6 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,3 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,7 milyar lira tahsil edildi.

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