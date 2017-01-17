Hazine 844,9 Milyon Lira Borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya toplam 844,9 milyon lira borçlandı.



Hazine Müsteşarlığı, 11 ay (329 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,92, bileşik faiz yüzde 10,98 oldu.



Nominal teklifin 969 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 378 milyon lira, net satış 344 milyon lira olarak gerçekleşti.





Kamu kuruluşlarından gelen 149 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 782 milyon lira teklif geldi ve 351,9 milyon lira satış yapıldı.





Hazine, böylece piyasaya toplam 844,9 milyon lira borçlandı.