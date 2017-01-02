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Hazine 4,2 Milyar Lira Borçlandı
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Hazine 4,2 Milyar Lira Borçlandı
2 Ocak 2017 Pazartesi 15:22
Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
Kaynak:
Dunya.com
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