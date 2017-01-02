Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
Hazine, ilk ihalede 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,93 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 207,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 104 milyon lira, net satış 1 milyar 120,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 447 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 12,9 milyon lira satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1932 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.
Nominal teklifin 2 milyar 268 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 525 milyon lira, net satış 511,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 475 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 845 milyon lira teklif geldi ve net 569 milyon lira satış yapıldı.
Hazine, böylece piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
Hazine 4,2 Milyar Lira Borçlandı
Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.
-
1 milyar dolarlık borç, bir ülkeyi karanlıkta bıraktı
-
Resmi gazetede yayınlandı! İlk uygulama başladı
-
Muayeneye gidecekler dikkat! Zam geldi
-
Organik olarak üretiliyor! 30 günde hasat ediliyor
-
Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi, işte artış miktarı
-
"Yeşil soğan" deyip geçmeyin, şampiyon oldu!
-
Vatandaşa güzel haber! Osmangazi'nin ardından beklenen indirim geldi!
-
Büyük hüsran! Acun'dan Tarkan'a yılın golü