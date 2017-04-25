Hazine 1 Milyar 693 Milyon Lira Borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya toplam 1 milyar 692,9 milyon lira borçlandı.



Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede, basit faiz 10,62, bileşik faiz 10,9 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 305,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 535 milyon lira, net satış 550,3 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 640 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 256,6 milyon lira teklif geldi ve net 502,6 milyon lira satış yapıldı.



Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 692,9 milyon lira borçlandı.