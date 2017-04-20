Yerli sahnenin yeni ismi Hazard, ilk albümünün lansman konseriyle 20 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...



"İsmini projenin ta kendisi Hazar'dan alan, yerli sahnenin yeni fişeği Hazard, geçtiğimiz aylarda yayımladığı ilk teklisi "Damat" ve 8 Mart'ta tarihiyle müsemma paylaştığı "Kadın" ile alternatif sahnede yeni bir soluk arayanlara ilaç gibi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde 'Terastaki Güzel Kız' klibiyle açılışı yapılan ve '56' adını taşıyan ilk albümünü yayınlayan Hazard, merakla beklenen lansman konseri için 20 Nisan'da Kadıköy'ün en sevilen mekanlarından Dorock XL'de olacak.



Mersin'in yazları sıcak ve kurak, kışları ise yine kurak ve kaotik olan ikliminden beslenen projenin doğal bitki örtüsü gümbür gümbür gitarlar ve bol tuşeli vurmalılardan oluşuyor. Fiyakalı Punk düsturuyla yola çıkan Hazard, içinizde birikmiş enerjiyi atmak istediğinizde başvurduğunuz ilk şey olacak."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dorock XL



Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C



Başlangıç Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Hazard



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır