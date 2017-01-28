Hayvanseverlerden Sokak Hayvanlarına Destek

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) tarafından sokak hayvanları yararına yemek etkinliği düzenlendi.





Kentte bulunan bir restoranda gerçekleşen yemeğe hayvanseverler ilgi gösterdi.





EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, yemeğe katılanlara teşekkür ederek, sokak hayvanları yararına yaptıkları çalışmaların süreceğini belirtti.





Sokak hayvanlarının desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Kalender, "Güzel bir yemek oldu. 'Can dostlarımız için toplanıyoruz' sloganıyla sokak hayvanları için bir araya geldik. Toplanan paralar hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Onlara elimizden geldiği kadar destek olmalıyız. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.