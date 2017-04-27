Hayvanseverler Fuarda Buluştu

Ulusal Fuarcılık tarafından düzenlenen PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na yetenekli hayvanlar damga vurdu. Fuarda, evcil hayvan yetiştiricileri eşliğinde papağan, piton ve köpeklerle özel gösteri yapıldı.



Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezinde düzenlenen 'PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda başlıca evcil hayvan ürün ve hizmet grupları; kedi köpek ürün ve malzemeleri, kuş ürünleri, akvaryum ve akvaryum malzemeleri, veterinerlik malzemeleri yer aldı.



Papağandan dev piton yılanına, deveden yetenekli köpeklere kadar her çeşit hayvanın bulunduğu fuarda, hayvanlarla yapılan gösteriler büyük ilgi topladı. Köpek eğitmeni Uğur Kurşun'nun fuar alanında 'Paper' isimli köpeğiyle yaptığı gösteri izleyenlerden tam not alırken, kendisini köpek eğitmenliğine adadığını belirten Hakan Milli ise 'Samba' ve 'Joys' isimli iki köpeğiyle fuara katıldı. Milli, "Burada hem köpeklerle şov yapıyoruz hem de buraya gelen misafirlerin köpeklerle ilgili sorularını yanıtlıyoruz. Eğitmenlik ve eğitim konusunda bildiklerimizi paylaşıyoruz" diye konuştu.



Fuarda papağanlarla gösteri yapan Kerim Altınkavak, eğitimli papağan edinmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Bu papağanlar hiçbir şekilde ısırma nedir bilmez. Bir papağan size itaat edecek. Biz burada sadece papağan satmıyoruz. Aynı zamanda eğitimini de veriyoruz. Eğitimli bir papağan asla ısırmaz. Bunlar şov papağanıdır. Bu papağanlara kendilerinin istemediği bir şeyi asla yaptıramazsınız." Altınkavak papağan gösterisinin ardından fuarı gezenlerin ilgisini çekmek için dev piton yılanı ile de gösteri yaptı.



Bugün açılışı yapılan PETZOO Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 30 Nisan'a kadar Ankaralı hayvansevenlerin ziyaretine açık olacak. - ANKARA