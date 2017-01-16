Hayvanseverler 30 Kulübe Yaptı

Adapazarı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün başlattığı "Bir Çivi de Sen Çak" adlı etkinliğine katılan hayvan severler, Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli ile birlikte 30 adet kulübe yaptı.



Adapazarı Belediyesi'nin Dağdibi Mahallesi'nde bulunan Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde düzenlediği etkinliğe Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sıtkı Meyvalı, belediye personeli ve çok sayıda gönüllü hayvan severler katıldı. Etkinliğe katılan tüm hayvan severlere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Sezer, "Hava şartlarının çetin geçtiği bu günlerde sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlattığımız 'Bir Çivi de Sen Çak" etkinliğimizde minik kulübeler yaptık. Belediye olarak sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz ve hem hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın yaşam alanlarını kısıtlamamaya çalışıyoruz."dedi. Etkinliğe katılan hayvanseverler, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi. - SAKARYA