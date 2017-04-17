Hayvansever vatandaşın martı kurtarma operasyonu

Yaralı martıyı çekpasla sudan çıkararak kurtardı



İSTANBUL - Tarabya sahilinde kanadına ve gagasına balıkçıların kullandığı olta iğnesinin batması sonucu yaralanan martıya hayvansever bir vatandaş müdahale etti. Çekpasla sudan çıkardığı martının vücuduna batan iğneleri çıkaran hayvansever vatandaş martıyı yeniden suya bıraktı.

Tarabya sahilinde yaralı bir martının suda çırpındığı gören hayvansever vatandaş hemen harekete geçti. 1 saat boyunca kıyıdan uzakta suda çırpınan martının kıyıya yaklaşmasını bekleyen Ayhan Aydınlı isimli vatandaş yararı martıya yardım eli uzattı. Uzun süren bekleyişin sonunda kıyıya kadar sürüklenen martıyı çekpasla sudan çıkaran Aydınlı, ilk olarak martının yaralarını kontrol etti. Martının kanadına ve gagasına balıkçıların kullandığı ve görüntüsü balığa benzeyen olta iğnesi battığını fark eden Aydınlı cebinde taşıdığı çakısıyla iğneleri çıkardı. Martının sağlıklı olduğuna kanaat getiren hayvansever vatandaş, kurtardığı martıyı denize bıraktı. Sahte balıktan kurtulan martı denizden gözden kayboldu.

Aynı zamanda arama kurtarma görevlisi olduğunu söyleyen, "Ayhan Aydınlı Yürüyüş yapmaya çıktım sonra baktım çırpınırken gördüm. Müdahale edeyim dedim yarım saat- bir saat kadar bekledim burada. Sonra arkadaşımla beraber çıkardık. Bu elimdeki sahte yem, balıkçıların kullandığı. Kopunca denize düşüyor, tekrar almıyorlar. Bu dipteki hayvanlar için de tehlikeli balıkçıl kuşlar içinde tehlikeli. Bu sık sık karşılaştığımız bir sorun. Bu sahte yem batmıyor suyun üzerinde kalıyor" dedi.