Hayvansever Nida Çetinşahin; "Bir Taş da Sen Kaldır"

Uşak Belediye barınağının açılışından bu yana destekçisi ve zaman buldukça gönüllü bakıcısı olan Nida Çetinşahin, duyarlı insanlardan ellerini taşın altına koymalarını istedi. Çetinşahin;"Sürekli mesajlar alıyorum Nida hanım barınakları çok kötü diye, zaten barınaklar iyi yerler değil arkadaşlar, keşke barınaklar olmasa hayvanlar doğal ortamında yaşasa. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben şunu istiyorum, kötüyse gel bir taş da sen kaldır. herkes çok duyarlı herkes çok sevgi dolu ama iş bir şey yapmaya gelince geri çekiliyor ben bundan çok büyük üzüntü duyuyorum"



Uşak Belediye barınağının açılışından itibaren hayvanlar için gönüllü olarak çalışan Nida Çetinşahin ; "7-8 sene önce buralar tabi böyle değildi açık bir alan vardı. Buradaki köpekleri birkaç bayan beslemeye çalışıyorduk. Geceleri sünnet düğünlerini mevlitleri işte düğünleri dolaşıp çöp kovalarından yemek toplamak suretiyle bu alanda toplanan köpekleri besleye besleye bu işe başladık. 7-8 sene içersinde gerek belediyenin desteğiyle gerek ekibimizin emekleriyle beraber barınağı bugünkü hale getirmeye çalıştık. Barınaklar keşke olmasa hayvanlar hep doğal ortamında yaşasa. Barınaklar güzel yerler değildir. Ama biz elimizden geldiğince burayı iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Benim ayriyeten Uşak hayvan hakları savunucuları adına bir sayfam var sosyal medyada. Bu sayfa üzerinden Uşak'ta çevre illerde ve ilçelerden gelen ihbarlarla ilgileniyorum. Gerekli mercilere dilekçelere yazıyoruz, şikayetlerde bulunuyoruz. Lakin benim sıkıntı çektiğim nokta bunların hepsini tek başına yapmaya çalışıyorum tabi Allah'ın izniyle. Ama evim şu an dolmuş vaziyette. Geçici ev yuvalık yapan arkadaşlarımın evleri dolmuş vaziyette. Sürekli ilanlar geçiyoruz lakin bu ilanlara hiçbir tepki gelmiyor. Dolayısıyla artık hayvan alamamaya başladım." dedi.



"LÜTFEN GEÇİCİ YUVA OLUN"



Çocukluğundan beri hayvan sever olduğunu ve 7-8 yıldır da barınakta elinden gelenin yaptığını anlatan Çetinşahin vatandaşlardan geçici yuva olmaların isteğini söyledi. Çetinkaya; "Lakin olan olmadı. Lütfen yavruları sahiplenin dedim, olmadı. Tek tük oldu tabi, o edenlerden de Allah razı olsun. Şimdi o kadar güç durumdayım ki, şimdi buradan bir çok hayvanı alıp Afyon'a götürdüm tedavi için. Kimisi felçliydi kimisi çok kötü durumdaydı, kimisi yürüdü sağlığına kavuştu kimisi öldü. Belirli bir yerden sonra yetişememeye başladım benim kimseden maddi bir beklentim yok tek istediğim maneviyat. Buraya gelsin birileri benimle koştursun, beraber el ele verip bir şeyler yapalım tek istediğim bu. Bir takım dernekler buraya geldiler köpekleri sevdiler barınak çok kötü dediler ama gerisi gelmedi. Şunu da söylemek istiyorum, sürekli mesajlar alıyorum Nida hanım barınakları çok kötü diye, zaten barınaklar iyi yerler değil arkadaşlar, biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben şunu istiyorum, kötüyse gel bir taş da sen kaldır. Herkes sürekli şikayet ediyor, herkes çok duyarlı herkes çok sevgi dolu ama bir şey yapmaya gelince geri çekiliyor ben bundan çok büyük üzüntü duyuyorum."



"BELEDİYE BUNDAN SONRA DA YANIMIZDA OLURSA ÇOK MUTLU OLURUZ"



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile konuyla ilgili olarak üç kez görüştüğüne değinen Çetinkaya;" barınağımızın yenilenmesi konusunda. İçeride mamalarımız var çok şükür yemek sıkıntımız yok. Veterinerlerimiz burada. Biliyorum belediyenin tek yükümlülüğü barınak değil bir çok yerde çalışmak zorunda. O yüzden bazen taleplerimizi dile getirmek durumunda kalıyoruz inşallah o da yardım ederse buraya yeni kulübeler yaptırmak istiyoruz. Şimdiye kadar Nurullah bey çok yardımcı oldu bundan sonra da yanımızda olursa çok mutlu oluruz. Şu ana kadarki emekleri için teşekkür ederim. Ama dediğim gibi artık desteği ihtiyacımız var." şeklinde konuştu



"GÖNÜLLÜ OLARAK HAYVANLARA BAKIYOR"



Belediye Rıza Yılmaz'da gönüllü hayvan sever Nida Çetinşahin hakkında şunları söyledi;"Ben 3-4 yıldır Uşak'tayım Nida hanım barınağın kuruluşundan bu yana gelip gidiyormuş ben 3-4 yıldır tanıyorum. Nida hanım binlerce hayvan severden bir tanesi. Barınağa düzeli olarak gelip gitmeye çalışıyor. Müsait oldukça buraya geliyor bakıcı arkadaşlarla beraber hayvanların arasına giriyor, temizlik yapıyor, yemekleri verirken onlara yardımcı oluyor. Bazı durumlarda yaptığımız tedavilerde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Uşak Belediyesi barınağında tedavi edilemeyecek hayvanlar için diğer kurum ve kuruluşlardan özel kliniklerden yardım bulmaya çalışıyor. Bu şekilde gönüllü olarak çalışın iyi niyetli bir arkadaşımız" - UŞAK