Hayvanlarla Yaşayan İki Kardeş, Eve Yerleştirildi

Karacabey ilçesinde, evi olduğu halde keçi, tavuk, kedi ve köpeklerle damda yaşayan iki kardeş, evde kalmaları için ikna edildi.



Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Özkan, Karakoca Mahallesinde, ekonomik durumu ve evi olmasına rağmen hayvanlarla mezbelelik halde damda yaşayan Nadir ve Mehmet Ayaz kardeşleri sağlıklı bir ortamda yaşamaları konusunda ikna etmeye çalıştı.



Özkan, geçimlerini hayvancılıktan sağlayan Ayaz kardeşlerin damda keçi, tavuk, kedi ve köpeklerle kaldığını öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Bu şekilde yaşamalarına gönlümüz razı olmadı. Zaman kaybetmeden buraya geldik. Evleri olmasına rağmen burada kalmaya ısrar ediyorlardı. Biz de kendilerine içinde bulundukları durumu anlatarak, evlerinde kalmaları gerektiğini söyledik. Güzel ve temiz bir ortamda yaşamaları için ikna ettik. İki kardeşin temizliğini sağlayıp yeni elbiseler aldık. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlık taramasından da geçirildiler. Evlerinde eşya yoktu. Evlerine ısınmaları için soba kurduk, koltuk, yorgan ve diğer eşyalarla evi yaşanabilir hale getirdik. Bundan sonra sağlıklı bir ortamda yaşayacaklar."